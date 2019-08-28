«أبوظبي الأول» الأنشط بـ 127.4 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 2.67% إلى 5130.75 نقطة، بدعم من ارتفاع «البنوك» 2.97% و «الاستثمار والخدمات» 2.86% و «العقار» 3.09% و«الاتصالات» 2.48%.

شهد السوق تداول 83.9 مليون سهم بقيمة 412.9 مليون درهم، من خلال 2372 صفقة؛ حيث ارتفعت فيها أسعار أسهم 16 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 5 شركات.

وتصدر «أبوظبي الأول»، الشركات الأكثر سيولة بتداول 127.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 91.2 مليون درهم، ثم «اتصالات» 67.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» 58.7 مليون درهم، و«العالمية القابضة» 41.7 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سجل «العالمية القابضة»، أكبر نسبة ارتفاع بنحو 11.44% إلى 3.02 درهم، ثم «القدرة القابضة» 9.3% إلى 0.94 درهم، و«أبوظبي التجاري» 4.38% إلى 8.35 درهم، و«رأس الخيمة الوطني» 4.22% إلى 4.69 درهم، و«الواحة كابيتال» 4% إلى 1.04 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر انخفاضاً، تراجع «رأس الخيمة للتأمين» 9.66% إلى 1.87 درهم، و«ميثاق للتأمين التكافلي» 5.58% إلى 0.66 درهم، و«طيران أبوظبي» 3.01% إلى 2.9 درهم، و«سوداتل» 2.75% إلى 0.39 درهم، و«أركان» 1.96% إلى 0.45 درهم.