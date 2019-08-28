افتتاح مشاريع صناعية إماراتية - أوكرانية في كييف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف:”الخليج 365”



أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الشركات الإماراتية نجحت في النفاذ إلى العديد من الأسواق الإقليمية والدولية وترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها التنافسية في العديد من الصناعات والخدمات العالمية المتقدمة، مثل صناعة الطيران وخدمات النقل الجوي والقطاع اللوجستي والموانئ والبنى التحتية، وقطاع السياحة والفنادق والترفيه، فضلاً عن تفوقها في مجال الطاقة المتجددة والتطوير العقاري وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمصرفية.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الله آل صالح في فعاليات افتتاح توسعات جديدة لأحد مصانع المجموعة الصناعية الابتكارية (INDUSTRIAL INNOVATION GROUP

) في العاصمة الأوكرانية كييف، وهي استثمارات إماراتية-أوكرانية مشتركة تعمل في الأنشطة المتعلقة بالخدمات التكنولوجية المؤمّنة من إنتاج وطباعة الشرائح الذكية عالية الأمان.

أوضح عبد الله آل صالح أنه على الرغم من النمو الملموس في حجم التبادلات التجارية بين البلدين إلا أنها لا تزال أقل من القدرات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها البلدان، إذ سجلت إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية نحو 785.5 مليون دولار نهاية عام 2018، فيما تشير التقديرات الأولية إلى تحقيق التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من 2019 نمواً في حدود 11.4% مسجلة 500 مليون دولار.

وسجلت الصادرات السلعية الأوكرانية إلى الدولة نحو 265.4 مليون دولار خلال النصف الأول من 2019، محققة نمواً في حدود 14.3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وتتصدر منتجات الحديد والسلع الغذائية قائمة الصادرات الأوكرانية إلى الدولة، كما بلغت الواردات السلعية الأوكرانية من الدولة نحو 38.4 مليون دولار بنسبة نمو 2.6% عن الفترة نفسها.

وقال آل صالح إن تطوير قدرات الشركات الإماراتية في المجالات المرتبطة بالتحول الذكي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة بما يتواءم مع جهود الدولة في الانتقال إلى اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار.

شارك في فعالية الافتتاح سالم أحمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا، ويوري بولوريز سفير جمهورية أوكرانيا لدى الإمارات، وأليكساي بريفزينتسيف نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني، وتريم مطر تريم، رئيس مجلس إدارة المجموعة الصناعية الابتكارية، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأوكرانيا.

لقاءات ثنائية

خلال زيارته للعاصمة الأوكرانية، عقد آل صالح اجتماعاً ثنائياً مع نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكراني أليكساي بريفزينتسيف، وبحضور سالم أحمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا. وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تنمية أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وأضاف آل صالح أن هناك فرصاً حيوية للتعاون في قطاعات مثل القطاع الزراعي في ظل جودة المحاصيل والسلع الزراعية الأوكرانية وإمكانية تطوير شراكات تخدم متطلبات الأمن الغذائي على مستوى دولة الإمارات والمنطقة ككل، أيضاً قطاع الرعاية الصحية من القطاعات التي تحمل فرص واعدة بين الجانبين.

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غذاء 350 مليون شخص

من جانبه، أكد أليكساي بريفزينتسيف، على تميز العلاقات المشتركة مع دولة الإمارات، حيث تمثل خامس أكبر شريك تجاري لأوكرانيا، فضلاً عن كفاءة الاستثمارات الإماراتية بالسوق الأوكراني، ودخولها في مجالات تنموية واعدة.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يشكل أحد القطاعات المؤهلة لقيادة مرحلة أكثر نشاطاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، موضحاً أن أوكرانيا لديها إمكانات لإنتاج الغذاء لنحو 350 مليون شخص على أقل تقدير، وبالتالي هناك فرصة لتعزيز التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي.

إكسبو 2020 دبي

وتابع أليكساي بريفزينتسيف أن أوكرانيا من الدول التي أكدت مشاركتها في فعاليات إكسبو 2020 وتحرص على تحقيق تواجد متميز بالحدث الدولي، الذي يشكل فرص للتواصل على الصعيدين الحكومي والقطاع الخاص. واقترح تنظيم منتدى اقتصادي بين البلدين خلال فعاليات إكسبو 2020، لاستعراض الفرص والحوافز الاستثمارية والتجارية لدى الجانبين.

وإلى جانب ذلك، عقد آل صالح لقاءً مع جينادي تشيجيكوف رئيس غرفة تجارة وصناعة أوكرانيا، وبحث الجانبان خلال اللقاء أهمية تعزيز الروابط بين غرف التجارة والصناعة من الجانبين لتطوير العلاقات الثنائية، واستكشاف جوانب جديدة للتعاون وفتح المجال أمام القطاع الخاص لتعزيز تواجده في أسواق البلدين.