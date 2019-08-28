ضبط 11960 قطعة مستحضرات تجميل مقلدة في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة مستودعاً لمستحضرات التجميل المقلدة في منطقة الصجعة، حيث تمت مصادرة 11960 منتجاً مقلداً لعلامات تجارية معروفة وعالمية.

وتأتي المبادرة ضمن جهود إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من أجل الحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتطهير السوق المحلي في إمارة الشارقة من المنتجات المغشوشة والمقلدة، وحماية المستهلكين، وبالتالي تعزيز موقع الإمارة كمركز تجاري مرموق على كافة الصعد.

تقوم إدارة الرقابة والحماية التجارية بحملات دورية على الأسواق والمحال ضمن نطاق عملها وأهدافها التي تسعى من خلالها إلى القضاء على ظاهرة الغش التجاري.

وأكد سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة من هذه الفئة التي تعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الآخرين وسلامتهم من خلال الغش التجاري، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

وأضاف أن تلك النتائج تأتي من خلال حرص فريق العمل على التحري المستمر والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية بالتعاون مع الجهات المختصة للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط منتجات مقلدة إذ يأخذ الفريق بعين الاعتبار ملاحظات وشكاوى المستهلكين والتعرف إلى أساليب الكشف عن المنتجات المقلدة من خلال التواصل مع أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في إمارة الشارقة.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة: إن ضبط هذه الكمية الكبيرة يدل على إصرار هذه الفئة على الإضرار بالمجتمع وأصحاب العلامات التجارية مقابل تحقيقهم لمكاسب مادية عالية وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهد للتصدي لهم، مشيداً بالدور الذي تقوم به إدارة الرقابة والحماية التجارية من خلال عمليات تحر مستمرة وزيارات ميدانية وحملات تفتيشية دورية ومفاجئة للكشف عن أي منتجات مقلدة وذلك حفاظاً على الملكية الفكرية وحماية المستثمرين من التعدي على علاماتهم التجارية وحماية للمستهلكين وبالتالي دعم سلامة أسواق الإمارة على جميع الصعد.

وأشار سالم السويدي إلى أن المستهلك هو خط الدفاع الأول، وأكد على أهمية تواصل المستهلكين مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو عدم التزام التجار بالقوانين السارية.