جوائز نقدية من مراكز التسوق خلال «العودة إلى المدارس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

مع انطلاق موسم العودة إلى المدارس في إمارة دبي، أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق حملة «العودة إلى المدارس» والتي ستقدم للأطفال والآباء تجربة تسوق فريدة من نوعها. سيحظى المتسوقون بفرصة المشاركة في السحب والفوز بجوائز مذهلة عند إنفاق 200 درهم في أي من المراكز التجارية المشاركة البالغ عددها 16 مركز تسوق من 18 أغسطس وحتى 7 سبتمبر.

سيحصل 25 متسوقاً محظوظاً على جوائز نقدية تصل إلى 250,000 درهم خلال فترة الحملة المستمرة ثلاثة أسابيع. بينما سيفوز 15 متسوقاً محظوظاً بتذاكر «Le Perle»

عند التسوق في المركز التجاري، سيتمكن العملاء من الحصول على قسيمة السحب من مكتب خدمة العملاء بالمركز، وسيتم سحب أسماء الفائزين خلال سحبين سيجريان بتاريخ 31 أغسطس و 7 سبتمبر.

يعد موسم العودة إلى المدارس وقتاً مثالياَ للاستمتاع بالأجواء الصيفية للأطفال وعائلاتهم. حيث توفر العروض الخاصة بموسم العودة إلى المدارس فرصة للعائلات لقضاء بعض الوقت مع أحبائهم. مع العديد من عروض الطعام والترفيه والتسوق عبر مراكز التسوق المشاركة.

تشمل المراكز التجارية المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي خلال هذا العام، البرشاء مول، مركز البستان، الملا بلازا، أرابيان سنتر، باي افينيو، مركز بن سوقات، برجمان، سنتشري مول، سيتي سنتر معيصم، دبي أوتليت مول، الاتحاد مول، مركز مودرن، الواحة مول، ريف مول، مركز شروق، مركز تايمز سكوير.