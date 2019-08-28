عجمان تشارك في اجتماعات الكونجرس العالمي للإحصاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان:”الخليج 365”

شارك وفد رسمي من مركز الإحصاء والتنافسية في إمارة عجمان برئاسة د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي للمركز في فعاليات الكونجرس العالمي للإحصاء في دورته ال62 لعام 2019، والتي نظمها كل من إدارة الإحصاءات في ماليزيا، وبنك «نيجارا ماليزيا»، ومعهد ماليزيا للإحصاء وذلك خلال الفترة من 18-23 أغسطس الجاري في كوالالمبور.

وأكدت د. الحبيشي أن الكونجرس العالمي للإحصاء الذي ينظمه المعهد الدولي للإحصاء، مرة كل سنتين، يمثل تجمعاً عالمياً لرؤساء الأجهزة والمراكز والمعاهد الإحصائية، وكبار الإحصائيين والمهنيين، والخبراء من الأجهزة الرسمية والأوساط الأكاديمية، بغية تبادل المعرفة والأفكار، وإقامة منصة لتبادل المعلومات والمنهجيات والطرق والأساليب الإحصائية المستخدمة، وفهم التطور والتحديث في العملية الإحصائية، وتطبيقها في مجالات البحوث وصنع واتخاذ القرارات، وإيجاد شبكات تفاعل للمشاركة والتعاون في المستقبل. كما وفر الكونجرس فرصة للمؤسسات والأفراد للمشاركة بأوراق بحثية وإتاحة الفرصة للمساهمة في تطوير الإحصاءات والمبادرات التي تعود بالنفع على الدول والمجتمعات المختلفة.

وتضمن جدول أعمال الكونجرس العالمي للإحصاء هذا العام نحو 1300 ورقة بحثية في مختلف التخصصات والتطبيقات الإحصائية. وإضافة إلى البرامج العلمية، تم عقد العديد من الندوات والاجتماعات والدورات القصيرة كفعاليات للكونجرس. والتي قدمت على مدار ستة أيام، وتوزعت على العديد من الجلسات العامة، والخاصة والموازية التي حضرها نحو 2500 مشارك من 130 دولة حول العالم.

وعلى هامش الكونجرس العالمي زار وفد «مركز الإحصاء والتنافسية في إمارة عجمان» برئاسة د.هاجر سعيد الحبيشي سفارة دولة الإمارات في ماليزيا والتقى الوفد بالسفير خالد غانم الغيث.