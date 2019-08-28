5.8 % ارتفاع الأصول السائلة لدى البنوك إلى 422.7 مليار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد

أظهرت البيانات المصرفية أن القطاع المصرفي يتصف بسيولة عالية؛ حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول خلال الفترة من 14.3% إلى 14.8%؛ وذلك مع ارتفاع حجم الأصول السائلة 5.78%، وذلك من 399.56 مليار درهم إلى 422.65 مليار درهم، وارتفع إجمالي الأصول 2.06%؛ وذلك من 2.803 تريليون درهم إلى 2.861 تريليون درهم.

ارتفع حجم القروض غير المنتظمة «المتعثرة» لدى القطاع المصرفي في الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي 8.96% إلى 102.32 مليار درهم، مقابل 93.90 مليار درهم في الربع الأول من العام الحالي؛ وذلك وفقاً للبيانات المصرفية المتعلقة بمؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي للربع الثاني من العام الحالي التي كشف عنها البنك المركزي، أمس.

وارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض خلال الفترة من 5.7% إلى 6.2%. كما ارتفعت نسبة صافي القروض غير المنتظمة بعد خصم المخصصات إلى رأس المال خلال الفترة من 7.4% إلى 8.4%، وزاد صافي القروض غير المنتظمة بعد خصم المخصصات خلال الفترة 15.96% إلى 33.55 مليار درهم مقابل 28.93 مليار درهم.

واستقرت كفاية رأس المال البنوك «للشق الأول والثاني من رأس المال» المرجحة بالمخاطر في الربع الثاني من العام الجاري عند نفس المستوى الذي وصلت إليه في الربع الأول من العام الحالي 17.9%، لكن كفاية رأس المال المرجحة بالمخاطر بالنسبة للشق الأول ارتفعت خلال الفترة من 16.6% إلى 16.7%، وبيّن «المركزي» أن الأصول المرجحة بالمخاطر ارتفع حجمها خلال الفترة بنسبة 1.09% إلى 2.223 تريليون درهم مقابل 2.199 تريليون درهم في الربع الأول 2019.

وتراجع العائد على الأصول إلى 1.7% في الربع الثاني مقابل 1.8% في الربع الأول من العام الحالي؛ وذلك مع تراجع دخل القطاع المصرفي إلى 47.239 مليار درهم في الربع الثاني مقابل 49.46 مليار درهم في الربع الأول، علماً أن إجمالي الأصول ارتفعت خلال الفترة من 2.725 تريليون درهم إلى2.771 تريليون درهم. كما تراجع العائد على حقوق المساهمين من 12.9% إلى 12.0% خلال الفترة، وانخفض هامش الفائدة إلى الدخل الإجمالي.