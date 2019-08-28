«مراكب» توفر أنظمة قيادة ذاتية للقوارب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت الشركة الإماراتية «مراكب تكنولوجيز» المتخصصة في توفير أنظمة القيادة الذاتية، عن توافق وتكامل أنظمتها للقيادة الذاتية مع مشروع «مجموعة يونيك» (Unique Group)، المزوّد لحلول الإبحار، الذي يهدف إلى تطوير القوارب غير المأهولة.

ويتضمن المشروع تزويد قوارب العمليات التي يبلغ طولها 16 قدماً بأنظمة القيادة الذاتية استناداً إلى تقنية «MAP Pro» للقيادة الذاتية من شركة «مراكب» التي تحمل الشركة براءة اختراعها. وتختلف أنظمة القيادة الذاتية عن أنظمة التحكم عن بعد والتي يتم فيها توجيه القوارب بشكل مباشر عن بعد، حيث تتضمن أنظمة القيادة الذاتية عمليات برمجة مسارات القارب وتزويده بالإرشادات والتعليمات الخاصة لتنفيذ عمليات الإبحار بشكل ذاتي، وفق سيناريوهات محددة، بما في ذلك مخطط المسار، والسرعات القابلة للبرمجة، والتحذيرات بوجود العوائق، وبروتوكولات التعطل الآمن، والقدرة على استقبال البيانات بشكل مباشر عبر جميع أجهزة الاستشعار في المركب .