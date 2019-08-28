200 مليار دولار قيمة «فيليب موريس» بعد الاندماج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجري شركة فيليب موريس إنترناشونال لصناعة التبغ محادثات مع شركة ألتريا لإعادة اندماجهما بعد أكثر من عشر سنوات من انقسام الشركتين وفقاً لرويترز. وارتفعت أسهم ألتريا أكثر من 8% أمس ، في حين أن فيليب موريس انخفضت بنسبة 6%، وسيؤدي اندماج الاثنين إلى إنشاء شركة تبلغ قيمتها السوقية أكثر من 200 مليار دولار. وتكهن المحللون منذ فترة طويلة بأن الشركات ستندمج، بالنظر إلى الضغوط المتزايدة الناجمة عن انخفاض مبيعات السجائر. وتراجعت أحجام مبيعات السجائر على مستوى الصناعة بنسبة 4.5% على أساس معدل في عام 2018، في المقابل، بلغت قيمة سوق السجائر الإلكترونية حوالي 11 مليار دولار في عام 2018 .