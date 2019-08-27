شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 27- 8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 27-8-2019.





إيقاف تداول 7 شركاتقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، العبوات الطبية، بلتون المالية القابضة، العربية للصناعات الهندسية، المصرية للمشروعات السياحية العالمية، شارم دريمز للاستثمار السياحى.

تراجع البورصةتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه. تراجع البورصةتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المؤسسات الأجنبية، وأغلق رأس المال السوقى عند مستوى 753.104 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 279.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 21 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 45.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 46.55%، والعرب على 7.81% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.29% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.70%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 161.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 5 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 14283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2138 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 17524 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 5327 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 544 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1427 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.76% ليغلق عند عند مستوى 464 نقطة.

وارتفعت أسهم 65 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 62 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للمشروعات السياحية العالمية بسعر إغلاق 11.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.64%

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 1.945 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.36%

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- شارم دريمز للاستثمار السياحى بسعر إغلاق 3.680 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.14%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 9.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.11%

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 0.763 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.09%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.33%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.716 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.16%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.12%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.64%

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 8.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.57%