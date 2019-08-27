فيديو.. تجار سوق العبور: أسعار الفاكهة تتراجع.. وأصناف تبدأ من 3 جنيهات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد تجار سوق العبور للجملة أن أسعار الفواكه شهدت تراجعا كبيرا خلال هذا الموسم، وذلك يرجع إلى كثافة الإنتاج وزيادة الكميات المعروضة من معظم الأصناف .
ورصد ”الخليج 365” أسعار الفواكه داخل سوق العبور حيث ترواحت أسعار معظم الأصناف بين 3 جنيهات وتصل إلى 20 جنيها بحد أقصى، وذلك حسبما أكد التجار .
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