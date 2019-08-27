الان تتابع فرض زيادة على أسعار استخدام سيارات الأجرة في اسطنبول بنسبة 25 بالمئة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أفادت وسائل إعلام تركية بانفجار غضب شديد أوساط المواطنين الأتراك في اسطنبول، بعد فرض زيادة على أسعار استخدام سيارات الأجرة في العاصمة التجارية لتركيا بنسبة 25 في المائة.

وتأتي فرض زيادة الأسعار على سيارات الأجرة بعد اتخاذ السلطات التركية خطوة زيادة في أسعار الوقود لم تكن الأولى منذ أزمة انهيار الليرة وبدء تردي الأوضاع الاقتصادية في تركيا.

وشهدت أسعار البنزين في تركيا، في منتصف يونيو الماضي، زيادة تقدر بنحو 11 قرشًا، بينما ارتفع سعر السولار بنحو 15 قرشًا.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، نقلًا عن بيان لنقابة محطات الإمداد بالطاقة والنفط والغاز الطبيعي (EPGİS) كشفت فيه عن الأسعار الجديدة للمحروقات.

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وقالت النقابة في بيانها: “طبقت زيادة جديدة في أسعار المحروقات اعتبارًا من 17 يوليو/تموز 2019، على أن تكون الزيادة 11 قرشًا على سعر لتر البنزين، و15 قرشًا على سعر لتر السولار”.

ووفق التسعيرة الجديدة يرتفع متوسط سعر لتر السولار في أنقرة من 6.39 إلى 6.54 ليرة (1.15 دولار تقريبًا)، وفي إسطنبول من 6.32 إلى 6.47 ليرة (1.14 دولار)، وفي إزمير من 6.40 إلى 6.55 ليرة (1.15 دولار) للتر الواحد.

أما سعر البنزين فمن المقرر أن يرتفع متوسط سعر اللتر منه في أنقرة من 7.05 إلى 7.16 ليرة (1.26 دولار)، وفي إسطنبول من 6.97 إلى 7.08 دولار (1.24 دولار)، وفي إزمير من 7.04 إلى 7.15 ليرة (1.25 دولار) للتر الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال أقل من أسبوعين التي تشهدها أسعار البنزين في تركيا بعد زيادة أولى تم إقرارها يوم 3 يوليو/تموز الجاري، حيث زادت حينها أسعار البنزين آنذاك بمقدار 27 قرشًا.

ويوم 25 يونيو/حزيران الماضي، كان نظام الرئيس رجب طيب أردوغان قد رفع أسعار الديزل بمقدار 23 قرشًا.