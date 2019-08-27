موجز الأنباء ..أهم أخبار الاقتصاد المصرى والعربى والعالمى اليوم الثلاثاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الوسط الاقتصادى اليوم الثلاثاء 27-8-2019 عدد من الأحداث الهامة محليا وعربيا وعالميا، على رأسها ارتفاع سعر الذهب على المستوى العالمى، وعلى جانب آخر فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، فيما تراود المستثمرون الآمال بحل الخلاف التجارى القائم منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم رغم رسائل متباينة من الجانبين، وإلى موجز الأخبار. قطاع الأعمال

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