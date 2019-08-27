شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد بأسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 709 جنيهات للجرام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الذهب فى مصر سجلت ارتفاعا جديدا فى التعاملات المسائية، كاشفا صعود سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولا فى مصر إلى 709 جنيهات للجرام.
وأضاف واصف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 607.7 جنيه، وسجل عيار 24 سعر 810.25 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 5672 جنيها، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات تؤثر على حركة المبيعات فى السوق المصرى.
وأكد نائب رئيس شعبة الذهب، أن التطورات التى يشهدها الاقتصاد العالمى سواء الاضطرابات الأمريكية الصينية، واحتجاجات هونج كونج الأخيرة، والأحاديث المتواترة بشأن الفائدة فى أمريكا، كلها تدفع فى اتجاه زيادة الطلب على المعدن النفيس عالميا، ومن ثم تأثر أسعاره محليا.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جديد بأسعار الذهب فى مصر وعيار 21 يسجل 709 جنيهات للجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.