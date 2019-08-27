شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يوفر خدمة ميكنة المدفوعات للتيسير على أكثر من 2 مليون مستفيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع بنك مصر بروتوكول لميكنة المدفوعات مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقد تم التوقيع تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد الأتربى -رئيس مجلس إدارة بنك مصر، شهاب عزت – رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، ولفيف من قيادات بنك مصر، وبحضور لفيف من مسئولى الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جاء توقيع البروتوكول فى إطار الدور الرائد لبنك مصر فى تقديم الجديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية للعملاء، ورغبة من البنك فى مواكبة التغيرات التى طرأت على القطاع المصرفى فى الآونة الأخيرة بالتوسع فى تقديم خدمات ميكنة المعاملات المصرفية، وتوجهات البنك المركزى باجتذاب شرائح جديدة من العملاء داخل القطاع المصرفى اعمالا لمبادرة الشمول المالى وتيسيراً للمستفيدين وتقديم خدمة مميزة للعملاء ،فقد تم الاتفاق مع الصندوق العام والخاص والصندوق الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لميكنة مدفوعات الهيئة ، للمستفيدين لكل من الصندوقين مثل "مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات والمتجمدات المختلفة، وكذا توفير احتياجات النقدية اليومية لمكاتب الصرف التابعة لكلا الصندوقين من خلال بنك مصر وبالتعاون مع شركة بنوك مصر للتسهيل على المواطنين وتيسير الإجراءات.

يأتى هذا فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذى تبنى مصطلح التوجه الإصلاحي؛ للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال رفع مستوى الأداء داخل الجهاز الادارى للدولة وتدعيم الثقة فيه -فى إطار رؤية مصر 2030 ، وبتطبيق المنظومة الالكترونية الجديدة للهيئة سيتم ميكنة مدفوعات الهيئة والتى تقدر بحوالى عدد 2.2 مليون مدفوعـــة سنويا.

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وييسر القرار على أكثر من 2 مليون مستفيد سنويا الحصول على مستحقاتهم طرف صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، كما أن المنظومة الجديدة تساعد بشكل كبير على تحسين الخدمة المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للمستفيدين من خدماتها.