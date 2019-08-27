شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم بعد استيعاب الأسواق للتصريحات الإيجابية التي أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بشأن المفاوضات مع الصين.



وحث مسؤول سابق بالاحتياطي الاتحادي البنك المركزي على عدم الاستجابة للحرب التجارية التي يشنها "ترامب" ضد الصين وعدم خفض الفائدة لمساعدته في الإجراءات المضادة لبكين.



وكان "ترامب" قد أعلن أمس أن واشنطن تلقت إشارة من الصين أعربت من خلالها عن رغبتها في استئناف المفاوضات التجارية والتوصل إلى اتفاق.

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يأتي ذلك بعد إعلان "ترامب" فرض رسوم جمركية على واردات بقيمة 300 مليار دولار بداية من سبتمبر/أيلول وزيادة الرسوم القائمة إلى 30% من 25% على واردات ببقيمة 250 مليار دولار.



وتخشى الأسواق تفاقم الأمور ووصول النزاع التجاري إلى طريق مسدود دون حل وربما فتح جبهات أخرى في الحرب التجارية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7531، وسجل أعلى سعر عند 0.7566 وأقل سعر عند 0.7523.