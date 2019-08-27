شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلك الأمريكي تتراجع هذا الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة انخفض خلال الشهر الجاري بسبب تصاعد وتيرة الحرب التجارية ببين واشنطن وبكين.

وانخفض المؤشر إلى 135.1 نقطة فيي أغسسطس/آب من 135.8 نقطة في يوليو/تموز، بينما توقع محللون القراءة 129.3 نقطة.





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