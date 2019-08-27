شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها مستفيدة من هدوء النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مواصلة مكاسبها بفعل الارتياح الذي يهيمن على الأسواق العالمية إزاء هدوء التوترات التجارية.



وأعلنت الحكومة الصينية عن إجراءات من شانها زيادة وتيرة الاستهلاك الأمر الذي يبشر بزيادة وارداتها ومن ثم تخفيف العجز في الميزان التجاري مع أمريكا، وهو أمر يريده الرئيس "دونالد ترامب".



ووصف "ترامب" نظيره الصيني "شي جين بينج" أمس على هامش قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بـ"القائد العظيم"، وذلك بعد أيام فقط من وصفه بـ"عدو الولايات المتحدة" والإعلان عن رسوم جمركية جديدة ضد بكين وأمر الشركات الأمريكية بالبحث عن بديل للصين وإمكانية نقل أنشطتها إلى الوطن.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 14:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 25947 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 7879 نقطة، في حين اررتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثماني نقاط) إلى 2886 نقطة.