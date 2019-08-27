شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتين ترتفع مع هدوء المخاوف في الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتين خلال تعاملات اليوم مستفيدة من عودة الطلب على المعادن الصناعية في ظل هدوء القلق في الأسواق حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن أن إدارته تلقت إشارات إيجابية من الصين أعربت من خلالها عن رغبتها في استئناف المفاوضات التجارية والتوصل إلى اتفاق.

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وهدأت المخاوف بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة رغم أنها لا تزال سارية، فالولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على وارداتها من سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول، كما أن بكين تنوي استهداف سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.9 نقطة وأقل مستوى عند 97.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاتين بحلول الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 863 دولار للأوقية، وسجلت أعلى سعر عند 866.3 دولار وأقل سعر عند 857.6 دولار.