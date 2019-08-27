شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يتراجع تماشيا مع السوق متجاهلا أخبار تمويل الشبكة الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت بالأمس ، لتتماشي مع الهبوط الذي يسيطر على سوق التشفير ، متجاهلة الأخبار الإيجابية عن تمويل الشبكة الجديدة المقرر الانتقال إليها مطلع العام المقبل.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 12:45 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 185.44$ بانخفاض قدره 2.69$ بنسبة 1.4%،حيث سعر الافتتاح عند 188.13$ ، و سجلت أعلى مستوي عند 188.43$ ،وأدنى سعر عند 184.52$.

حققت العملة الافتراضية "الايثريوم" يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تحسن نسبي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

وعلى مدار الأسبوع الماضي ،فقد الايثريوم نسبة 4.25% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل ضعف الطلب الاستثماري مع سيطرة السوق الهابط على تعاملات ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

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تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بحوالي 5 مليار$ إلى إجمالي 262 مليار$ ، مع هبوط أسعار معظم العملات الرئيسية فى السوق.

يسيطر على سوق التشفير فى الوقت الحالي موجة هبوط ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري وشح المحفزات الإيجابية الجديدة ، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين تجاه عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

من ناحية أخرى ،أعلنت مؤسسة الايثريوم عن منح أكثر من 2.46 مليون$ لتمويل شبكة Ethereum 2.0 ،من خلال منح جوائز مالية تحفيزية لمختلف فرق التطوير.

وعلى حسب المعلومات المتوفرة فى سوق التشفير ، من المتوقع أن تتم المرحلة الأولى من انتقال شبكة Ethereum إلى Ethereum 2.0 في 3 كانون الثاني/يناير 2020.