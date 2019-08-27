شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره بفعل مخاوف الركود الاقتصادي فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع بفعل مخاوف الركود الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،بعد انعكاس منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخري ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأكبر فى العالم خلال آب/أغسطس.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى97.86 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.05 نقطة.

حقق المؤشر يوم الاثنين ارتفاعا بنسبة 0.8% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.17 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة بعد إعلان الصين عن إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة.

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انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى 1.518% ، ليتداول دون عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 1.526% ، فى انعكاس جديد فى منحني عائد سندات الولايات المتحدة ، والذي يعتبر مؤشر قويا على ركود اقتصادي وشيك.

ويعتبر تفاقم الحرب التجارية الشرسة التي تخوضها الولايات المتحدة منذ أكثر من عام ضد الصين ، أحد أهم أسباب هذا الانعكاس ،والذي من المؤكد إن يجبر صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي على إجراء تخفيضات أكبر فى معدلات الفائدة الأمريكية خلال هذا العام والعام المقبل.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن مستويات ثقة المستهلكين بالاقتصاد الأمريكي خلال آب/أغسطس ،ضعف البيانات سوف تعمق من خسائر العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

بحلول الساعة 14:00جرينتش مؤشر CB لقياس ثقة المستهلكين خلال آب/أغسطس المتوقع 129.3 نقطة من 135.7 نقطة في تموز/يوليو.