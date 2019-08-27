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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تبلغ ذروة عامين بفعل تسارع طلب مستثمري التجزئة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى عامين ، لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، بفعل تسارع طلب مستثمري التجزئة ، وبدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.7% حتى الساعة 12:10 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 17.95$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 17.65$،وسجلت الأعلى عند 17.99$ الأعلى منذ أيلول/سبتمبر 2017، والأدنى عند 17.63$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع نشاط ملحوظ لطلب مستثمري التجزئة.
وأضافت الفضة نسبة 1.9% على مدار الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء الأصول الاستثمارية الآمنة ،عقب تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
تسارع الطلب مرة أخرى على معدن الفضة من قبل مستثمري التجزئة ، خاصة مع تسجيل أسعار الذهب مستوي قياسي جديد خلال أكثر من ست سنوات ، فى حين لا تزال أسعار المعدن الفضة بعيدة جدا عن قيمتها الحقيقية.
حيث أن تحركات الفضة تاريخيا تكون أكثر من الذهب عندما ترتفع أو تنخفض الأسعار ، لكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن ،بالرغم من الطلب الاستثماري القوي على معظم أسعار المعادن النفيسة.
انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يوفر دعما حاليا المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.
يأتي تراجع مستويات الدولار ، فى ظل انعكاس منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخري ،وهو ما يؤشر على قرب حدوث ركود اقتصادي فى الولايات المتحدة.
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