شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية استنادا على آمال استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، استنادا على آمال استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتوصل لاتفاق تجاري شامل يعمل على انحسار مخاوف ركود الاقتصاد العالمي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:22 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بأقل من 0.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد تعليقات إيجابية من مسؤولي واشنطن وبكين.

وحقق المؤشر على مدار جلسات الأسبوع الماضي ،أول مكسب أسبوعي خلال شهر ، استنادا على آمال اتخاذ المركزي الأوروبي إجراءات تحفيزية إضافية خلال أيلول/سبتمبر المقبل ، بهدف دعم اقتصاد اليورو فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية عل التوالي،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

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تحسنت المعنويات بالأسواق المالية ،بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب " يوم الاثنين إن مسؤولي واشنطن كانوا على اتصال ببكين بشأن استئناف المحادثات التجارية.

وأضاف ترامب الصين اتصلت بكبار مسؤولينا التجاريين وطلبت العودة إلى طاولة المفاوضات ،اعتقد أنهم يريدون فعل شيء ما بعد فهم الأمور بشكل صحيح ،ولدي احترام كبير لذلك وتطور إيجابي للغاية للعالم.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا 1.1% ،معوضا بعض خسائره الفادحة التي تكبدها يوم الجمعة عقب إعلان الصين إجراءات انتقامية ضد رسوم ترامب التعريفية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 0.3% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بحوالي 0.6 %.