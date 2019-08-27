شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع محدود فى أسعار الذهب مع ترقب تطورات الحرب التجارية الأمريكية الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتظل قرب أعلى مستوى فى ست سنوات ، ويظل الارتفاع محدودا مع ترقب المستثمرين تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، فى انتظار تأكيدات على عودة المفاوضات بين أكبر اقتصادين فى العالم ، بهدف التوصل لاتفاق تجاري شامل ينهي فترة ممتدة لأكثر من عام من النزاع التجاري المشتعل.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.25% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,531.22$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,527.58$،وسجلت أعلى مستوي 1,534.99$ ، وأدنى مستوي 1,525.86$.

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين دون أي تغيير يذكر ، مبددة مكاسب بلغت 0.7% بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق أعلى مستوى فى ست سنوات عند 1,555,21$ للأونصة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.2% ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يوفر دعما حاليا لأسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

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يأتي تراجع مستويات الدولار ، فى ظل انعكاس منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية مرة أخري ،وهو ما يؤشر على قرب حدوث ركود اقتصادي فى الولايات المتحدة ،وهو ما سوف يجبر الاحتياطي الاتحادي على إجراء تخفيضات أكبر فى أسعار الفائدة الأمريكية.

يترقب المستثمرين تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ، فى ظل محاولات مسؤولي البلدين تهدئة مخاوف الأسواق المالية ،والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى.

حدوث أي تأكيد خلال هذا الأسبوع على موعد انطلاق المحادثات التجارية مرة أخرى، سوف تتحسن كثيرا معنويات المستثمرين، وبالتالي يزداد الإقبال على شراء الأصول ذات العائد المرتفع، ويضعف طلب الأصول الاستثمارية الآمنة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 859.83 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 9 أيار/مايو 2018.