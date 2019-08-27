شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يفقد أكثر من 2% بفعل تباطؤ طلب أكبر عملة رقمية فى العالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" أكثر من 2% بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، بفعل تباطؤ الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم ، حيث لا تزال السوق فى انتظار محفزات إيجابية ، تساهم فى تنشيط السيولة وتجذب مستثمري التجزئة والمؤسسات.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 270$ بما يعادل نسبة 2.6% إلى 10,085$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 10,355$ ،وسجلت أعلى مستوى عند 10,375$.

أنهي البتكوين تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 2.2% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع التمسك أعلى 10,000$ ،ونشط نسبي لطلب العملة المشفرة كملاذ آمن.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من 3 مليار$ إلى إجمالي 264 مليار$ ، مع هبوط أسعار معظم العملات الرئيسية فى السوق.

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أسعار البتكوين على وشك التخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 10,000$ ، وتسجيل مستويات أدنى جديدة خلال عدة أسابيع ، بفعل تباطؤ مستويات طلب أكبر عملة رقمية فى العالم.

لا تزال السوق الرقمية فى انتظار محفزات إيجابية ، تدفع أسعار العملات الكبرى للخروج من نطاق التذبذب الحالي ، حيث من المتوقع أن تساهم فى تنشيط السيولة ،وفى جذب مستثمري التجزئة والمؤسسات.

ويتابع المتعاملون عن كثب التطورات حول عملة فيسبوك الرقمية "ليبرا" المقرر ظهورها رسميا خلال النصف الأول من 2020 ،حيث لا تزال العملة تواجه مقاومة عنيفة ، فنجد أن الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك المركزية لم تكن داعمة للمشروع ، ومؤخرا يفكر عدد من الداعمين الانسحاب لتجنب التدقيق غير المرغوب فيه فى أعمالهم الحالية.

وقال محافظ المركزي البريطاني "مارك كارني" إن العملة المشفرة يمكن أن تحل محل الدولار الأمريكي كعملة احتياطية فى العالم ، لكن ذلك من خلال شبكة رقمية للبنوك المركزية العالمية ، بدلا من تحالف الشركات الخاصة كما هو الحال فى عملة "ليبرا".