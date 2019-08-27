شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستأنف مكاسبه بفعل مخاوف الركود فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ،والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أعلى مستوى فى 33 شهرا ، يأتي هذا الارتفاع مع تسارع الطلب الاستثماري مجددا على أصول الملاذات الآمنة ، بفعل مخاوف الركود فى الولايات المتحدة ،عقب انعكاس أخر فى منحني عائد سندات الخزانة الأمريكية ، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين تجاه كيفية إنهاء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم.

تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بأكثر من 0.4% حتى الساعة 07:15 جرينتش ، ليتداول عند 105.65ينات،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 106.11 ينات ،وسجل الأعلى عند 106.15 ينات ، والأدنى عند 105.59ينات.

فقد الين يوم الاثنين نسبة 0.7% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى 33 شهر عند 104.44 ينات المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، بالتزامن مع سعي مسؤولي الولايات المتحدة والصين تهدئة المخاوف التجارية بالأسواق المالية.

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انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء إلى 1.518% ، ليتداول دون عائد سندات الخزانة لأجل عامين عند 1.526% ، فى انعكاس جديد فى منحني سندات الولايات المتحدة ، والذي يعتبر مؤشر قويا على ركود اقتصادي وشيك.

أبدت واشنطن وبكين يوم الاثنين استعدادهما للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل الخلاف التجاري بينهما ، غير إنه لا تزال مخاوف قائمة بشأن عدم وجود طريق واضح نحو إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أكثر من عام ،والتي أضرت كثيرا بنمو الاقتصاد العالمي وأرباح واستثمارات الشركات.

ويتابع المستثمرين عن كثب سعر صرف اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي ،والذي يتداول قرب أدنى مستوى فى 11 عام ونصف المسجل فى وقت سابق من تعاملات الاثنين ، حيث يحاول بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" إبطاء ضعف العملة المحلية عن طريق تحديد نقطة مرجعية أعلى.