شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له منذ منتصف هذا الشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى له منذ 15 من آب/أغسطس الجاري أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.42% إلى مستويات 105.67 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.13، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.65، بينما حقق الأعلى له عند 106.18.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار الخدمات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.7% في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات عند 0.5%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.6% دون تغير يذكر عن مل كانت عليه في حزيران/يونيو، متوافقة مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو خلال حزيران/يونيو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للربع الثاني تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في الرابع الأول الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.4% في أيار/مايو الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 129.3 مقابل 135.7 في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 2 مقابل 12 في تموز/يوليو.