شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعملة الرقمية اللايتكوين بالقرب من الأدنى لها في أربعة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت اللايتكوين في نطاق ضيق مائل نحو التراجع اليوم الثلاثاء لتقلص من مكاسب مطلع هذا الأسبوع وتعكس استأنفها للارتداد من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$ في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:13 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.90% إلى مستويات 72.77$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 73.41$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 72.05$، بينما حققت الأعلى لها عند 73.41$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 4.61$ مليار.

هذا ولا تزال اللايتكوين تعكس حالياً استقرار إيجابي خلال الأسبوع الجاري، ضمن عمليات تصحيحية محدودة في أعقاب تكبدها الأسبوع الماضي خسائر فاقت 5% في ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي، وذلك بعد أن تم خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من هذا الشهر حينما شهدت تذبذب موسع واختبرت الأعلى لها في ستة أسابيع قبل أن ترتد بشكل ملحوظ من تلك المستويات وتدخل في عمليات تصحيحية محدودة.

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ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".

ولا تزال اللايتكوين تتكبد خسائر شهرية تفوق 26% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية في مطلع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.