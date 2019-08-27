شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد العملة الموحدة اليورو من الأعلى لها في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 14 من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1099 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1102، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1098، بينما حقق الأعلى له عند 1.1107.

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هذا وتتطلع الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الألماني للكشف عن القراءة النهاية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي قد تعكس استقرار انكماش أكبر اقتصاديات منطقة اليورو عند 0.1% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 0.4% في الربع الأول الماضي، كما تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.4%، وقد توضح القراءة السنوية الغير معدلة موسمياً للمؤشر استقرار الثبات عند مستويات الصفر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو خلال حزيران/يونيو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للربع الثاني تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في الرابع الأول الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.4% في أيار/مايو الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 129.3 مقابل 135.7 في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 2 مقابل 12 في تموز/يوليو.