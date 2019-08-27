شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لأسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له منذ مطلع الشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في ثلاثة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع آب/أغسطس الجاري، حينما اختبر الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع تسعير الأسواق لفرص تراجع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري وتطورات الحرب التجارية بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.43% لتتداول عند مستويات 53.99$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.76$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر ذاته 0.55% لتتداول عند 59.02$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 58.80$ للبرميل، وسط انخفاض مؤشر الدولار 0.06% إلى مستويات 97.98 مقارنة بالافتتاحية عند 98.04.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو خلال حزيران/يونيو إلى 0.2% مقابل 0.1% في أيار/مايو الماضي، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته للربع الثاني تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في الرابع الأول الماضي.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز لأسعار المنازل والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.4% في أيار/مايو الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 129.3 مقابل 135.7 في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 2 مقابل 12 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن كون مسئولي التجارة الأمريكيين تلقوا مكالمات ليلية من الصينيين مفادها أن بكين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطون من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، ونوه لكونه "لديه احترام كبير لحقيقة أن الصين اتصلت بهم، فهم يريدون عقد صفقة"، مضيفاً "هذه هي المرة الأولى التي أراهم فيها يردون فعلاً عقد صفقة، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية للغاية".

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إنه لم يكن على علم بوجود مكالمة هاتفية بين الطرفين، إلا أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو نوه أيضا بالأمس "الصين .. يعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية، إن تصعيد الحرب التجارية لا يفيد الصين، وهو ليس جيد للولايات المتحدة، كما أنه لا يفيد مصالح الناس في جميع أنحاء العالم".

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 16 منصة إلى إجمالي 754 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر، لتعكس بر تراجع أسبوعي لها في أربعة أشهر، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تخطى مؤخراً إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالمياً.