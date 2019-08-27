شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة" تنظم مؤتمر" صنع في إفريقيا " خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة التجارة والصناعة، أنها ستقوم بتنظيم مؤتمر فنى بعنوان "صنع فى إفريقيا" خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل.

وعقد وزيرا الصناعة والاستثمار اجتماعا موسعا مع لى يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو " وذلك فى إطار مشاركتهما بفعاليات الدورة السابعة لقمة مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية فى أفريقيا "تيكاد 7" المنعقدة خلال الفترة من 28 إلى 30 أغسطس بمدينة يوكوهاما اليابانية حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الصناعى بين مصر ودول القارة الإفريقية وإمكانيات الاستفادة من مشروعات وبرامج المنظمة الدولية فى دعم الصناعة المصرية وزيادة تنافسيتها على المستويين الإقليمى والعالمي.

وقالت وزارة الصناعة فى بيان لها، إن الاجتماع استعرض نتائج لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى ومدير عام منظمة اليونيدو خلال شهر ديسمبر الماضى والذى تم خلاله إعلان انضمام مصر لبرنامج شراكة الدول التابعة لليونيدو، مشيرا إلى أن المنظمة بدأت بالفعل فى وضع استراتيجية تنفيذ البرنامج فى مصر.

وأشار البيان إلى استراتيجية وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بالتعاون الصناعى مع دول القارة الإفريقية والتى تستهدف تدشين صناعات حقيقية بدول القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية، لافتا إلى أهمية مشاركة اليونيدو فى البرنامج التنفيذى للمبادرة.

وكشف البيان عن عقد مؤتمر فنى بعنوان "صنع فى أفريقيا" خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار فى إفريقيا والمقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، لافتا إلى أهمية تحقيق مشاركة فعالة لليونيدو فى هذا المؤتمر الهام والمساهمة فى تنفيذ نتائجه خاصة وأنه سيتم وضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الصادرة عن ورش العمل التى ستعقد خلال المؤتمر.

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وأكد البيان حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية باعتبارها أحد الشركاء الرئيسيين لمصر فى مجال التنمية الصناعية، مشيراً إلى أهمية المشروعات والبرامج التنموية التى تنفذها المنظمة فى مصر فى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وزيادة مساهمة الصناعة فى الاقتصاد القومي.

ومن جانبه قال لى يونج مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" أن مصر تعد احدى أهم وأكبر الدول الإفريقية المتعاونة مع "اليونيدو "فى تنفيذ برامجها للتنمية الصناعية فى القارة السمراء، مشيراً إلى ترحيب المنظمة الدولية بالعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة المصرية لتعزيز منظومة التنمية الصناعية بالقارة.

وأشاد يونج بالتطورات الإيجابية للاقتصاد المصرى والتى تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية العالمية فى كافة المجالات.