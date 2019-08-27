شكرا لقرائتكم خبر عن رغم هدوء التوتر بين أمريكا والصين ارتفاع الطلب على الذهب عالميا كملاذ آمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم هدوء حدة التوتر بين أمريكا والصين، وارتفاع الأسهم الأمريكية لليوم الثانى على التوالى، بعد أن تنبأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبرام اتفاق تجارة مع الصين، قلل من قلق المستثمرين عقب تصعيد في حرب التصريحات الأسبوع الماضى، ورغم هذا الهدوء إلا أن المستثمرين اتجهوا لشراء الذهب كملاذ آمن.

وفى هذا الإطار يرى إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب فى الذهب فى الغرفة التجارية، أن الطلب على المعدن النفيس فى ارتفاع مستمر للأسبوع الثالث على التوالى عالميا، كملاذ آمن، لافتا إلى أنه رغم الهدوء الحذر وتلميحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن التهدئة مع الصين إلا أن المستثمرين أدركوا أن تصريحات ترامب لن تدخل حيز التنفيذ على المدى القريب.

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وأضاف واصف لـ"الخليج 365"، أن ترامب هدد خلال تغريدات له الأسبوع الماضى والتي قال فيها إنه سيرفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25% حاليا إلى 30% ابتداء من 1 أكتوبر، وهو ما رفع الطلب على الذهب.

وردا على قرار ترامب، اتخذت الصين قرارا انتقاميا من جانبها، وذلك بإعلانها فرض رسوم إضافية بنسبة 5-10% على بضائع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بدءا من الشهر المقبل، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.