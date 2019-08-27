شكرا لقرائتكم خبر عن مصاف برازيلية تجذب اهتمام شركات تجارة وبتروتشاينا وأرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران مطلعان إن خطة البرازيل لخصخصة ثماني مصافي تكرير تابعة لشركة بتروبراس اجتذبت اهتمام عدة شركات تجارة ونفط كبرى كمنافسين محتملين على شرائها.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن نحو 20 شركة وقعت اتفاقات عدم إفشاء تتيح لها الاطلاع على بيانات المصافي، وهو ما يشير إلى أنها تدرس التقدم بعروض.

وتابعا أن من المنتظر طرح الجولة الأولى لتلقي العروض غير الملزمة على أربع من مصافي بتروبراس الثماني في 11 أكتوبر، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمصافي الثماني 1.1 مليون برميل يوميا.

ومن بين المنافسين المحتملين شركات فيتول وجلنكور وترافيجورا لتجارة السلع الأولية.

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ووقعت شركتان محليتان هما ألترابار ورايزن، وهي مشروع مشترك بين كوسان البرازيلية ورويال داتش شل، اتفاقات عدم إفصاح أيضا.

وأبدت شركات أخرى اهتمامها، بحسب المصادر، من بينها بتروتشاينا وسينوبك التي لديها بالفعل مشروع برازيلي مشترك مع ريبسول الإسبانية، وتدرس شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، التي تخطط لإجراء طرح عام أولي قد يصبح الأضخم في العالم، أرقام وحدات التكرير هي الأخرى.

وطلب الإطلاع على البيانات هو الخطوة الأولى للشركات المهتمة بالصفقة، لكنه لا يعني أنها ستتقدم بعروض في 11 أكتوبر .

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من بتروبراس وبتروتشاينا وألترابار وسينوبك، بينما امتنعت رايزن وترافيجورا وأرامكو وجلينكور عن التعقيب.