شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق" توقع اتفاقية إعادة جدولة التمويل القائم من البنك الأهلي التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري لإعادة جدولة التمويل القائم مع البنك.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي قيمة التمويل السابق بلغ 30.05 مليون ريال، علماً بأن قيمة التمويل المعاد جدولته هو 26.5 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة، إنها أعادت جدولة التمويل لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وكانت مدة سداد التسهيلات الائتمانية البنكية السابقة هي سنة واحدة تبدأ من الأول من فبراير 2018، وتنتهي في 28 فبراير 2019، وكانت عبارة عن حد مشترك تيسير تجاري/ اعتمادات استيراد مستندية مرابحة مدورة.

Advertisements

وحسب البيان، تصل مدة التمويل بعد إعادة الجدولة إلى 3 سنوات شامل فترة سماح ستة شهور وتكون أول دفعة سداد في 30 سبتمبر المُقبل، وتنتهي في 31 مارس 2022، على أن يتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة الأرباح.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 15.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 10.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الخسائر خلال الربع الثاني إلى عكس مخصصات وأرصدة حسابات دائنة في فترة المقارنة, وذلك بالرغم من التحسن الملحوظ في الربح التشغيلي في الربع الحالي بسبب الزيادة في المبيعات بنسبة 13% والتحسن في مجمل الربح وبالإضافة الى إنخفاض المصاريف الإدارية وعكس مخصص إنخفاض ذمم مدينة تجارية.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 10.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.