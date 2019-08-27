شكرا لقرائتكم خبر عن سبيماكو الدوائية" توقع على قرض مع صندوق التنمية الصناعية بقيمة 150 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية" عن توقيع عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ضمن إتفاقية التعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لدعم مبادرة تعزيز تمويل الصادرات السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن قيمة التعاقد بلغت 150 مليون ريال.

وبحسب البيان، تمتد فترة إتاحة القرض إلى 12 شهراً من تاريخ توقيع العقد، على أن يتم سداد أي دفعة يتم صرفها من القرض خلال 12 شهراً من تاريخ إنتهاء فترة إتاحة مبلغ القرض.

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وتستهدف الشركة من القرض تمويل ماقبل الشحن لدعم تصدير منتجات الشركة للأسواق الخارجية، علماً بأن الضمانات المُقدمة للحصول على القرض هي سند لأمر مع الإحتفاظ بالرهن القائم على القرض السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 188.5 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى اختلاف مزيج المنتجات المباعة وكذلك انخفاض أسعار بعض المنتجات خلال الربع الحالى، إضافة إلى تعديل نسبة مخصص استرجاع المبيعات حسب متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 والذي أثر على انخفاض إجمالى الربح بمبلغ 24 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 207.8 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 53.2 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.