شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المصروفات تهبط بأرباح "العمران" 59% بالربع الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج الأعمال المالية لشركة العمران للصناعة والتجارة، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 59.2% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 1.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 2.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 1.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى شدة المنافسة وارتفاع المصروفات التشغيلية والتمويلية.

وفي المُقابل، ارتفعت الإيرادات إلى 37.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 37.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 695 ألف ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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