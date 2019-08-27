شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرابتك القابضة" تفوز بعقدين بقيمة 408 مليون درهم من "إعمار مصر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرابتك القابضة، اليوم الثلاثاء، عن فوز شركتها التابعة "أرابتك للإنشاءات" بعقدين من شركة إعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية بقيمة إجمالية تبلغ 408 مليون درهم..

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، بأن العقد الأول تبلغ قيمته 298 مليون درهم (1.346 مليار جنيه مصري)، وذلك بغرض إنشاء المرحلتين 2 و 3 بالمجتمع Celesta Hills والتي تتكون من 179 وحدة بالإضافة إلى أعمال خارجية.

هذا و من المقرر أن تبدأ أعمال العقد في أغسطس الجاري لمدة 38 شهراً.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المبنية في Celesta Hills هي 86.664 ألف متر مربع تتكون من مرحلتين بموقع متميز بالقرب من نادي الجولف.

كذلك فازت أرابتك للإنشاءات بعقد بقيمة 110 مليون درهم (498 مليون جنيه مصري) من إعمار مصر لإنشاء المرحلة 1 من المجتمع The Fourteen Golf Residences، المكون من 270 شقة سكنية في مشروع أب تاون كايرو في مصر.

هذا ومن المقرر أن تبدأ أعمال المشروع على الفور لمدة 27 شهراً.

Advertisements

ويُذكر أن The Fourteen Golf Residences يتكون من سبعة مباني بإجمالي مساحة مبنية وقدرها 53.690 ألف متر مربع. ويتم تشطيب الشقق في هذا المشروع المتميز وفقاً لأعلى معايير الفخامة كما يوفر هذا المشروع التطويري نمط حياة عصري بشرفات فسيحة وإطلالات لا مثيل لها تمتد إلى أضواء المدينة.

وكانت شركة إعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية قد أعلنت أمس عن توقيعها اتفاقية مع أرابتك للانشاءات لتشييد مجمعين عمرانيين جديدين يتكونان من 449 وحدة سكنية في مشروع أب تاون كايرو وذلك بقيمة إجمالية للتعاقد تبلغ 1.844 مليار جنيه (400 مليون درهم).

وتجدر الإشارة إلى أن "أرابتك للإنشاءات" فازت، في مايو الماضي، بعقد من "راهيجا ديفيلوبرز"، وذلك لإنجاز إنشاءات مشروع "نافين مينار" في الهند، بقيمة 219 مليون درهم.

وأفادت الشركة، في بيان سابق، بأن نطاق أرابتك للإنشاءات يشمل أعمال إنشاءات برج سكني يتكون من 42 طابقاَ مع أربعة طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى الأعمال المصاحبة والتي تشمل أعمال منشآت المناظر الطبيعية والمرافق وحمامات السباحة ونادٍ ومنشآت رياضية ومجتمعية و15 برجاَ سكنياَ يتكون كل برج منها من 15 طابقاَ.

وحققت الشركة صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 26 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 49.4 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 57.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 113 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.