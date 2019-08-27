شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار درهم قروض جديدة للقطاعين الصناعي والتجاري بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استحوذت التمويلات البنكية لقطاعي الصناعة والتجارة بالإمارات على أكثر من 20 مليار درهم، وتجاوزت حصته 52% من إجمالي محفظة القروض والتمويلات المصرفية بالدولة التي قدمتها البنوك العاملة بالسوق المحلية، حتى نهاية يوليو 2019.

وتظهر بيانات المصرف المركزي أن إجمالي محفظة القروض والتسهيلات المصرفية ارتفعت بقيمة 42 مليار درهم، بنمو نسبته 2.8% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 1.551 تريليون درهم بنهاية يوليو 2019.

وتعتبر تلك المرحلة الحالية بداية لدورة اقتصادية جديدة، يتوقع أن يعود فيها الطلب للارتفاع على السلع والخدمات المعمرة والاستهلاكية، بحسب صحيفة الاتحاد.

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ويشكل القطاع العقاري حصة مؤثرة في الاقتصاد غير النفطي بالدولة، يعود تدريجياً نحو الانتعاش، وسط توقعات بارتفاع الطلب على المساكن خلال العام المقبل.

ويحظى الاقتصاد الوطني، بدعم مجموعة من العوامل المؤثرة في توقعات النمو الإيجابية، أهمها زيادة الإنفاق الحكومي ضمن حزمة من المحفزات الاقتصادية.

وتشمل تلك المحفزات أيضاً تخفيض وإلغاء الكثير من الرسوم الحكومية، وكذلك التوسع الكبير في الاستثمارات النفطية، لاسيما في إمارة أبوظبي.