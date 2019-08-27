شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: الإمارات الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حصلت دولة الإمارات على المركز الـ11 عالمياً، فيما تصدرت إقليميا قائمة الأكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية لعام 2019 وبدعم من المنظومة التنافسية التي وفرتها خلال الفترة الماضية للمستثمرين.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال، فإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارات، فإن قائمة المميزات التي جعلتها الدولة الأكثر جاذبية لبيئة الأعمال شملت نجاحها في تأسيس بنية تحتية متقدمة ومرافق متنوعة للأعمال، إلى جانب الاستقرار.

وتتميز دولة الإمارات باعتمادها على اقتصاد مستقر وحر ومفتوح، فضلاً عن سهولة تأسيس العمل، وأسعار تنافسية للطاقة والعقارات والإيجارات، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وعلاوة على توافر نظام مصرفي قوي وعدم وجود ضرائب على الأفراد والشركات ورسوم جمركية تبلغ 5% فقط وهي الأدنى في المنطقة، إضافة إلى تكاليف منخفضة للعمالة.

Advertisements

ولعبت المنظومة التنافسية للاستثمار، التي تتمتع بها دولة الإمارات، دوراً مهماً في استمرار ترقيتها ضمن مؤشرات التنافسية العالمية بشكل عام.

حيث احتلت المركز الأول في التنافسية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتمتلك الإمارات إحدى أكثر البنى التحتية تطوراً في العالم، وذلك بفضل رؤوس الأموال الضخمة التي تكرسها لتعزيز البنية التحتية، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى جعل الدولة من أفضل البلدان في العالم بحلول اليوبيل الذهبي، وفق استراتيجية التنمية الخضراء والمستدامة.

ويجري حالياً تنفيذ العديد من المشروعات في الدولة عموماً، ودبي خصوصاً، من أجل الاستعداد لاستضافة معرض "إكسبو 2020 دبي".

وعلى الصعيد ذاته توقعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تسجيل الإمارة لتدفقات قياسية في الاستثمار الأجنبي المباشر العام الجاري، وتجاوز الأرقام المسجلة العام الماضي، والتي بلغت 38.5 مليار درهم.