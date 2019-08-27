شكرا لقرائتكم خبر عن "موانئ دبي" تطلق "سوق التجار" في جبل علي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبرمت مؤسسة موانئ دبي العالمية المدرجة بسوق ناسداك دبي شراكة مع "زيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي جروب كومباني ليمتد" (سي سي سي) لإنشاء "سوق التجار" في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا".

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" ستملك "موانئ دبي العالمية" حصص الأغلبية في المشروع المشترك الذي تبلغ نسبة الحصص فيه 70/‏‏30 مع مجموعة "سي سي سي".

وسيمتد "سوق التجار" على مساحة 800 ألف متر مربع، منها 220 ألف متر مربع مخصصة للمرحلة الأولى التي يبلغ الإنفاق الرأسمالي عليها نحو 150 مليون دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التشييد في الربع الأخير من عام 2019 وتستمر لفترة 24 شهراً.

وسيسهم "سوق التجار" في إطلاق أول سوق منطقة حرة ذكية في الشرق الأوسط لقطاعي التجزئة والجملة، ويهدف إلى خدمة منطقة أوسع تشمل شريحة سكانية ضخمة يتخطى تعدادها ملياري نسمة.

وسيتيح المشروع للتجار الاستفادة من التكاليف المنخفضة لسلسلة التوريد، عبر استخدام البنى التحتية متعددة الوسائط وعالمية المستوى، الموجودة في جبل علي وإمارة دبي.

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وسيكون بمقدور التجار شراء كميات كبيرة من المنتجات بأسعار الجملة مع توفير أقصر الفترات اللازمة للتسليم، وتعزيز قدرتهم على تلبية الطلب بكفاءة أكبر.

وستتخذ "زيجيانغ تشاينا كومودوتيز سيتي جروب" التي تأسست عام 1993 من ايوو في مقاطعة تشيجيانغ بالصين مقراً لها، وتعتبر مطوراً ومشغلاً رائداً لمنصات تجارة البضائع.

وتغطي عمليات مجموعة "سي سي سي" كلاً من "معرض ايوو الدائم"، "ومعرض الصين ايوو الدولي للبضائع"، و"معرض البضائع المستوردة"، حيث تمتد هذه المعارض على مساحة 5 أميال.

وتضم نحو 75.000 تاجر ومستأجر، ويتخطى عدد زوارها 200 ألف زائر يومياً، وتستقطب أكثر من 500 ألف تاجر دولي سنوياً.

ومنذ أيام، استعرضت مؤسسة موانئ دبي العالمية المدرجة والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) قدرات إمارة دبي والعروض التي تدعم وتسهل صادرات الأغذية والمشرى قوبات الهندية.

وذلك جاء خلال المشاركة في معرض ومؤتمر "فود برو "FoodPro الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية (CII) في مدينة تشيناي الهندية.