شكرا لقرائتكم خبر عن "جيجكو" تعتزم مخاطبة محاكم دبي لتوضيح آلية احتساب مبلغ التنفيذ في قضية "ميادين للاستثمار"‎ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت شركة الخليجية للاستثمارات العامة "جيجكو" إنها بصدد مخاطبة قسم الحسابات لدى دائرة التنفيذ بمحاكم دبي للحصول على شهادة توضح آلية احتساب المبلغ الواجب دفعه في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة "ميادين للاستثمار".

وجاء ذلك في بيان توضيحي للشركة نشر على موقع سوق دبي المالي بخصوص التباين بين أصل المبلغ المطالب به والبالغ 88.98 مليون درهم والمنفذ به والبالغ 113.79 مليون درهم في القضية المرفوعة ضدها.

وقالت الشركة في شهر فبراير الماضي إن الدعوى المقامة ضدها من قبل شركة "ميادين للاستثمارات" قد تفرع عنها التنفيذ بقيمة 113.79 مليون درهم.

كما تم إيقاف التداول على أسهم شركة "الخليجية للاستثمارات العامة" في سوق دبي المالي، لحين ورود تفاصيل إضافية من الشركة حول الدعوى المقامة.