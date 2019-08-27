شكرا لقرائتكم خبر عن الميزان التجاري السعودي يسجل فائضا للشهر الـ40 على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجل الميزان التجاري السعودي فائضا للشهر الـ40 على التوالي، وذلك بنحو 39.3 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، بعد أن بلغت الصادرات نحو 77.1 مليار ريال مقابل واردات بنحو 37.7 مليار ريال.

وتراجع فائض الميزان التجاري في يونيو على أساس سنوي، بنسبة 31.9% بما يعادل 18.4 مليار ريال، حيث كان 57.8 مليار ريال في شهر يونيو من عام 2018.

وتراجعت الصادرات خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 18.9% "نحو 19 مليار ريال". حيث كانت 95 مليار ريال في يونيو 2018، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 1.3% "468 مليون ريال"، حيث كانت 37.3 مليار ريال، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وتراجعت التجارة الخارجية للسعودية خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 4.1% بما يعادل نحو 32.5 مليار ريال، لتبلغ نحو 751.4 مليار ريال، مقابل 783.9 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2018.

وسجل الميزان التجاري للتجارة الخارجية السعودية خلال الفترة، فائضا بقيمة 251.5 مليار ريال، متراجعا بنسبة 6.1% بما يعادل 16.4 مليار ريال، مقارنة بالفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2018 البالغ 267.9 مليار ريال.

وكانت التجارة الخارجية للسعودية قد ارتفعت خلال العام الماضي 2018، بنسبة 23% بما يعادل نحو 305.3 مليار ريال، لتبلغ نحو 1.61 تريليون ريال، مقابل 1.31 تريليون ريال في الفترة ذاتها من عام 2017.