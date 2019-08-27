شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات السعوديين بسوق دبي تتجاوز 4.5 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغت قيمة استثمارات السعوديين في سوق دبي المالية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 4.57 مليار درهم، وذلك من خلال ملكيتهم لنحو 2.2 مليون سهم.

وبلغ عدد المستثمرين السعوديين المسجلين بنهاية النصف الأول 47005 مستثمرين، تصدرهم الأفراد بنحو 46456 مستثمرا.

فيما حل ثانيا قطاع الشركات بنحو 218 شركة، في حين جاءت مؤسسات الملكية الفردية ثالثا بنحو 19 مؤسسة وأخيرا المصارف بنحو 12 مصرفا، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر إقبالا من السعوديين، فحل قطاع العقارات أولا بملكية 2.06 مليار درهم من ملكيتهم لنحو 996 مليون سهم، فيما حل قطاع المصارف ثانيا بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 415 مليون سهم.

وثالثا جاء قطاع المواصلات، الذي يملك المستثمرون السعوديون فيه 300 مليون سهم بقيمة 817 مليون درهم.

وتوزعت بقية القطاعات المستثمرة من قبل السعوديين، في المواد الأساسية والخدمات المالية والصناعة والتأمين وشركات المساهمة الخاصة والاتصالات والخدمات.

وشكلت قيمة صفقات الشراء خلال الربع الثاني من قبل السعوديين 987 مليون درهم من خلال 498 مليون سهم، فيما شكلت صفقات البيع 747 مليون درهم من خلال 351 مليون سهم.