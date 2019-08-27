شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية على موعد غداً مع تدفق 23 مليار ريال مع ترقية الـ"إم إس سي آي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية، أن تشهد جلسة تداولات سوق الأسهم السعودية، يوم غد الثلاثاء تداولات تفوق 25 مليار ريال.

وقال العمران، في مقابلة مع قناة العربية إن هذه التداولات القياسية، تأتي مع المرحلة الثانية من ترقية سوق الأسهم السعودية على مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، والتي ستجري في جلسة غد الثلاثاء.

وبين أنه وعلى وقع الترقية ستدخل في نهاية الجلسة حوالي 23 مليار ريال من التدفقات الاستثمارية الأجنبية غير النشطة على أسهم السوق السعودية.

وأضاف أن المستثمرين غير النشطين ستزيد حصيلة استثمارات في السوق عن المقدار الحالي البالغ 91 مليار ريال إلى أكثر من 110 مليارات ريال.

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ويرى العمران أن جلسة الغد ستسجل نهاية لأكبر المحفزات في صعود مؤشر الأسهم السعودية على مدار العامين الماضيين، والمتمثلة بعملية ترقية السوق على مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأوضح أن سوق الأسهم السعودية، بموجب الترقية التي استمرت لعامين، ستصبح متأثرة بنسبة كبيرة، في "تقارير التقييم الصادرة عن مؤشرات MSCI ام اس سي آي وفوتسي راسل، للأسواق الناشئة، وعملية أوزان وتقييمات أسعار أسهم الشركات الداخلة في تلك المؤشرات الدولية".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 16.19 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وقالت مؤسسة إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في وقت سابق إنها ستدرج مؤشري إم.إس.سي.آي السعودية على مؤشرها الأوسع نطاقا للأسواق الناشئة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وذكرت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن من المقرر إضافة 30 شركة سعودية مدرجة بالسوق المالية، يبلغ وزنها الإجمالي 1.42% على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة.