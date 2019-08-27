شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى: فرونتلاين قلصت الشحن عبر مضيق هرمز إثر هجوم يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال روبرت ماكلويد، الرئيس التنفيذي لشركة فرونتلاين لشحن النفط اليوم الثلاثاء، إن الشركة قلصت عدد السفن التي ترسلها عبر مضيق هرمز إثر الهجوم الذي تعرضت له في يونيو ناقلة المنتجات التابعة لها فرونت ألتير.
وأبلغ مؤتمرا بالهاتف للمحللين "لم نقرر الغياب، فمازلنا نعمل هناك، لكن اخترنا مبادلات تجارية أخرى نظرا للوضع".
كانت فرونت ألتير وضعا صعبا جدا جدا وقد قلصنا على صعيد الحجوزات."
وأضاف أن فرونتلاين اتخذت إجراءات احترازية إضافية، لكنه لم يذكر تفاصيل.
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