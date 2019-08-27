شكرا لقرائتكم خبر عن القلعة: تأخر الإعلان عن القوائم المالية بسبب عدم الانتهاء من مراجعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، سبب عدم الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2019، إلى عدم انتهائها من مراجعتها كاملة، وحددت الإفصاح عنها خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية عن الربع الأول من 2019، انخفاض خسائرها بنسبة 6.5% على أساس سنوى، لتسجل 171.47 مليون جنيه، مقابل 183.48 مليون جنيه خسائر فى الربع المقارن، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.