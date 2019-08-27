شكرا لقرائتكم خبر عن أوراسكوم كونستراكشون: AFRICA ALPHA FUND يرفع مساهمته بالشركة إلى 5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن شراء العميل SUSTAINABLE CAPITAL AFRICA ALPHA FUND / ALPHA New، عدد 22 ألف سهم سهم من أسهم الشركة لتصل نسبة المساهمة بعد التنفيذ إلى 5.002% من 4.984%، وتم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وبحسب نموذج الإفصاح، بلغ متوسط سعر سهم شركة أوراسكوم كونستراكشون 95.75 جنيه بإجمالى قيمة 2.1 مليون جنيه.

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يذكر أن AFRICA ALPHA FUND، عبارة عن محفظة أسهم تتراوح ما بين 15 إلى 25 شركة توفر الفرصة لشغل وظائف جوهرية فى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

ويعتمد اختيار الأسهم على عملية استثمار منضبطة قائمة على التقييم باستخدام منهجية "القيمة العادلة"، إن عملية الاستثمار مدفوعة بأبحاث تفصيلية أساسية من القاعدة إلى القمة تُجرى فى الموقع فى البلدان الأفريقية، تتم عمليات التقييم واتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار من خلال أبحاث الملكية الداخلية مع التركيز بشدة على الحماية من مخاطر الجانب السلبى.