شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح مرتفعة مع تنامى آمال التجارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، فيما تراود المستثمرون الآمال بحل الخلاف التجارى القائم منذ فترة طويلة بين أكبر اقتصادين فى العالم رغم رسائل متباينة من الجانبين.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعى 115.63 نقطة بما يعادل 0.45 % ليصل إلى 26014.46 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 14.76 نقطة أو 0.51 % مسجلا 2893.14 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 55.05 نقطة أو 0.7 % إلى 7908.78 نقطة.