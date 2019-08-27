شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون يوصى بشراء سهم "السويدى إليكتريك" بقيمة عادلة 21.55 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصى بنك الاستثمار بلتون، بشراء سهم شركة السويدى إليكتريك بالبورصة المصرية، بقيمة عادلة 21.55 جنيه.

وأوضح بلتون، فى تقرير بحثى، نتائج أعمال الربع الثانى لشركة السويدى إليكتريك، مفسراً تراجع الأرباح من الأعمال الأساسية بنسبة 11% مقارنة بالربع الثانى من عام 2018 مسجلة 987 مليون جنيه (+1% مقارنة بالربع الأول من 2019، نتيجة أولا انخفاض الدخل من الاستثمارات بنسبة تراجع 39% على أساس سنوى؛ ثانيا انخفاض والإيرادات التميلية بنسبة تراجع 41% على أساس سنوى)؛ ثالثا نمو المصروفات العمومية والتسويقية والإدارية بنسبة نمو 33% على أساس سنوى، مما أدى لتسجيل أرباح من الأعمال الأساسية 2 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2019 بنسبة انخفاض 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018.

وأضاف بلتون، أن صافى الربح المعلن بلغ 930 مليون جنيه بنسبة انخفاض 4% على أساس سنوى فى الربع الثانى من 2019 حيث سجلت الشركة خسائر فروق تحويل عملة بنحو 62 مليون جنيه ومكاسب رأسمالية بنحو 6 مليون جنيه خلال ربع العام، مما أدى لتسجيل الأرباح المعلنة 1,9 مليار جنيه فى النصف الأول من عام 2019 بنسبة تراجع 20% على أساس سنوى.

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أما بالنسبة لإيرادات الربع الثانى من عام 2019 ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوى مسجلة 10,3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 8% على أساس ربع سنوى، بدعم من استمرار نمو إيرادات قطاع المقاولات الذى يمثل 34% من الإيرادات، الذى سجل نمو بنسبة 19% على أساس سنوى إلى 3,5 مليار جنيه خلال ربع العام، إلا أن انخفاض مبيعات قطاع الأسلاك والكابلات الذى يمثل 52% من الإيرادات عوض هذا النمو، حيث تراجعت مبيعاته بنسبة 6% على أساس سنوى مسجلة 5,4 مليار جنيه، وبالتالى تراجعت الإيرادات بنسبة 8% مقارنة بـ 11.2 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2019، مما يرجع فى الأساس إلى انخفاض مبيعات الأسلاك والكابلات بنسبة تراجع 16% على أساس ربع سنوى، أدى ذلك لوصول إيرادات النصف الأول من عام 2019 إلى 21,6 مليار جنيه بنسبة نمو 7% على أساس سنوى.

وعن مجمل الربح، ارتفع فى الربع الثانى من 2019 بنسبة 4% على أساس سنوى مسجلًا 1,8 مليار جنيه وبنسبة انخفاض 3% على أساس ربع سنوى، مما يشير إلى هامش مجمل ربح 17% بنسبة نمو 0.4% نقطة مئوية على أساس سنوى، 0.8 نقطة مئوية على أساس ربع سنوى، أدى ذلك لوصول مجمل الربح إلى 3,6 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019 بنسبة نمو 5% على أساس سنوى، مع هامش مجمل ربح 16.5% بنسبة نمو 0.4 نقطة مئوية على أساس سنوى.