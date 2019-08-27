شكرا لقرائتكم خبر عن القطرية تبدى ثقة كاملة فى كاثاى باسيفيك وتستهدف حصة أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى للخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء، إن لدى الشركة ثقة كاملة في كاثاي باسيفيك وإنها ستزيد حصتها البالغة 10% في الناقلة التي مقرها هونج كونج إذا أتيحت لها الفرصة.

وأضحت كاثاي أكبر ضحية بين الشركات جراء الاضطرابات السياسية في هونج كونج بعد أن طالبت الصين بإيقاف عامليها الذين شاركوا في مظاهرات مناهضة للحكومة أو ساندوها.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية "كاثاي باسيفيك باقية وستتوسع وستخدم المواطنين في هونج كونج والصين، لأن هونج كونج جزء لا يتجزأ من الصين".

وجاءت تصريحات الباكر خلال مناسبة لإعلان إطلاق رحلات من الدوحة إلى جزيرة لانجكاوي في ماليزيا بداية من أكتوبر.