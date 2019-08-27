شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 0.34% بختام التعاملات مدفوعاً بصعود قطاع الأدوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحاً 27.68 نقطة ليغلق عند مستوى 8285.54 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 754.2 مليون سهم بقيمة 28 مليار ريال، وارتفعت أسهم 58 شركة، فيما تراجعت 124 شركة.
وارتفعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 4.91%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 4.79%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 4.42%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.82%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.60%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.19%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%.
وجاء سهم "سدافكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.80%، ثم رعاية بنسبة 6%، ثم كيان السعودية بنسبة 5.83%، فيما تصدر سهم "أميانتيت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.58% ثم مجموعة السريع بنسبة 4.56%، ثم ساب بنسبة 3.93%
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